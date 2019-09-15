فيديوجراف.. أرقام مميزة جديدة لمحمد صلاح بعد لدغة نيوكاسل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حقق المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي أرقاما مميزة جديدة خلال الفوز على نيوكاسل، السبت، في الدوري الإنجليزي. وتغلب الريدز على نيوكاسل بنتيجة 3-1 في الجولة الخامسة من البريمييرليج، ليواصل تصدر جدول ترتيب المسابقة بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة. ووصل صلاح إلى هدفه الرابع أمام نيوكاسل خلال 5 مواجهات أمامه بقميص الريدز في المسابقة. وسجل صلاح هدفه الـ60 بالدوري الإنجليزي خلال 92 مباراة خاضها بالمسابقة، بواقع هدفين مع تشيلسي فريقه الأسبق و58 هدفا مع ليفربول. Advertisements

كما أسهم الفرعون المصري في تسجيل 50 هدفا لليفربول بالبريمييرليج على ملعب "أنفيلد"، حيث أحرز 36 هدفا وصنع 14 أخرى. ويستعرض الفيديوجراف التالي الأرقام التي حققها محمد صلاح خلال الفوز على نيوكاسل بالجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

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