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فرنسا تدين استهداف معملي أرامكو: أعمال إرهابية يجب أن تتوقف
أكدت أن هذه الأفعال لن تؤدي إلا لتفاقم التوترات الإقليمية
متابعات الخليج 365 - الرياض
أدانت وزارة الخارجية الفرنسية يوم الأحد الهجمات على منشأتين تابعتين لشركة أرامكو السعودية في بقيق وخريص والتي تسببت في تعطيل الإنتاج.
وقالت الوزارة في بيان نقلته رويترز: “تدين فرنسا بشدة هجمات أمس على منشأتي النفط في بقيق وخريص“، كما عبر البيان عن التضامن الكامل مع السعودية.
وأضاف: “هذه الأفعال لن تؤدي إلا لتفاقم التوترات الإقليمية وخطر اندلاع صراع… يجب أن تتوقف“.
وكان صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، صرح في وقت سابق أنه في يوم السبت الخامس عشر من شهر محرم 1441هـ الموافق 14 سبتمبر 2019م، وفي تمام الساعة 3:31 و3:42 صباحًا، وقعت عدة انفجارات نتيجة لهجمات إرهابية في معامل شركة أرامكو السعودية في خريص وبقيق، نتج عنها حرائق تمت السيطرة عليها.
وأشار إلى أنه نتج عن هذا العمل الإرهابي توقف عمليات الإنتاج في معامل بقيق وخريص بشكل مؤقت، وحسب التقديرات الأولية أدت هذه الانفجارات إلى توقف كمية من إمدادات الزيت الخام تقدر بنحو (5.7) مليون برميل، أو حوالي 50% من إنتاج الشركة، إلا أنه سيتم تعويض جزء من الانخفاض لعملائها من خلال المخزونات.
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