تنبيه من حساب المواطن حول حد الدخل المفصح عنه

2019-09-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

شدد حساب متابعات الخليج 365 على ضرورة الإفصاح عن كل أنواع الدخل الخاصة بالمستفيد الرئيسي والتابعين حتى لا تتأثر حالة الأهلية.

وأكد حساب متابعات الخليج 365 أكثر من مرة على أهمية أن تتطابق البيانات المقدمة من المواطنين مع البيانات المسجلة لدى الجهات الرسمية مشددًا أنه حال الاختلاف يتم الاعتماد على البيانات الرسمية.

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وردًا على سؤال حول كيفية إضافة الدخل والبدلات قالت خدمة المستفيدين في البرنامج: يتم الإفصاح عن إجمالي الراتب شاملًا جميع البدلات قبل أي خصومات دون احتساب نسبة استقطاع جهة الدخل “التأمينات/ التقاعد” ولا يتم الإفصاح عن بدل غلاء المعيشة”.

وفي سياق ذي صلة قال حساب متابعات الخليج 365 إنه في حال تم إعادة تقديم الطلب بعد تاريخ 10 سبتمبر الجاري سيتم دراسة حالة الأهلية وإبلاغ المتقدم باستيفائه لشروط الأهلية عن طريق زيارة حسابه ثم الدخول على دراسة الأهلية ضمن دورة الأهلية لشهر نوفمبر.

يأتي هذا فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة الـ 24 استحقاق شهر نوفمبر المقبل.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.