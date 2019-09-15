شكرا لقرائتكم استشاري يوجه نصيحة مهمة للرجال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-09-15 استشاري يوجه نصيحة مهمة للرجال متابعات الخليج 365 - الرياض نصح الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، باستشارة الطبيب المعالج في حالة ضعف الباءة. Advertisements وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “ضعف الباءة قد يكون شارة من قلبك انه يعاني ويحتاج الى فحوصات وعلاج، فيقوم البعض بعمل عكس الرسالة تماما وهو زيادة الضغط عليه وتحميل القلب مالا يطيق. وأضاف الدكتور خالد النمر: “المطلوب.. اعمل فحوصات عند طبيبك وتأكد من سلامة قلبك”.







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر استشاري يوجه نصيحة مهمة للرجال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.