عائض القرني: بالجهل والتخلف تصبح الحياة صعبة وعسيرة.. الزواج مثال

2019-09-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذر الشيخ الداعية الدكتور عائض القرني من خطورة الغلاء في المهور وتكاليف الزواج، والتي ترهق كاهل الأبناء.

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وقال الشيخ القرني في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: مع الجهل والتخلّف تُصبح الحياة صعبة وعسيرة، انظر مثلاً للزواج، بعضهم يجعله من أشق الأشياء على ابنه أو ابنته.

واستشهد الشيخ القرني بحال الزواج اليوم “مهور باهظة، وتكاليف زواج، وإسراف، وبذخ، وغالبها بالدَّيْن والاقتراض، وقد تنتهي بالانفصال والفشل”.

وختم الشيخ عائض القرني تغريدته بهذه الآية الكريمة: {وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِم بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ}.