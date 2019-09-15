“أبشر” رابط التقديم على وظائف أمن المنشات 1441 على رتبة (جندي) jobs.moi.gov.sa في كافة...

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي في وكالة وزارة الداخلية السعودية للشؤون العسكرية، في بيان رسمي عن فتح باب القبول والتسجيل لقوات أمن المنشآت، وذلك على رتبة (جندي)، من أجل التعيين عليها في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية في الفترة المقبلة، من خلال منصة أبشر للتوظيف التابعة لوزارة الداخلية السعودية، حيث يشترط أن يكون المتقدم للوظائف سعودي الجنسية.

وأوضحت وزارة الداخلية، أن التقديم متاح للحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها لكافة المواطنين في مختلف مناطق المملكة، ويشترط أن يكون المتقدم أيضاً سعودي الأصل والمنشأ ويستثني من ذلك من نشأ مع والديه خارج المملكة العربية السعودية.

واشترطت الوزارة أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك، وأن يكون غير محكوم عليه في أي من الجرائم المختلف في المملكة العربية السعودية، كما يشترط أن تكون الهوية الوطنية صالحة عن التقديم.

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رابط التقديم على وظائف أمن المنشات 1441

وأوضحت وزارة الداخلية السعوية، أن التقديم متاح ابتداء من يوم الاحد الساعة الثامنة صباحاً الموافق 1441/1/16هـ وحتى يوم الخميس الساعة العاشرة صباحاً الموافق 1441/1/20هـ، من خلال منصة أبشر، من خلال الرابط التالي: من هنا، حيث يجب تعبئة كافة الحقول بشكل صحيح والتأكد من البيانات.