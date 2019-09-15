دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper العراق ينفي استخدام أراضيه لاستهداف منشآت نفطية سعودية بالطائرات المسيّرة

نفت الحكومة العراقية، اليوم الأحد، استخدام أراضيها لمهاجمة منشآت نفطية سعودية بالطائرات المسيّرة، داعية إلى التوجّه لحل سلمي في اليمن، وحماية أرواح المدنيين، وحفظ أمن البلدان الشقيقة.

وأكَّدت الحكومة العراقية، التزامها الدستوري بمنع استخدام أراضيها للعدوان على جواره وأشقائه وأصدقائه، مشيرة إلى أنها ستتعامل بحزم ضد كل من يحاول انتهاك الدستور.

وأشارت إلى أنها شكَّلت لجنة من الأطراف العراقية ذات العلاقة؛ لمتابعة المعلومات والمستجدات، مؤكدة أنها تتابع باهتمام بالغ هذه التطورات وتتضامن مع أشقائها، وتعرب عن قلقها من أن التصعيد والحلول العسكرية، قد تعقِّد الأوضاع الإنسانية والسياسية، وتهدِّد أمننا المشترك والأمنين الإقليمي والدولي.

وجدَّد العراق دعوته إلى التوجّه لحل سلمي في اليمن، وحماية أرواح المدنيين، وحفظ أمن البلدان الشقيقة.

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وكانت وزارة الداخلية، قد أعلنت صباح السبت، أن فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو، سيطرت على حريقين في معمليْن تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص، عقب استهدافهما بطائرة دون طيار.

وقال المتحدث الأمني بوزارة الداخلية، إنه عند الساعة الرابعة من صباح اليوم السبت، باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو، حريقين في معمليْن تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص؛ نتيجة استهدافهما بطائرات دون طيار (درون)؛ حيث تمت السيطرة على الحريقين والحد من انتشارهما، وقد باشرت الجهات المختصة التحقيق في ذلك.