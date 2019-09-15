دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper قيادة التحالف: التحقيقات جارية لمعرفة المتورطين بالهجوم الإرهابي على أرامكو

أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف - تحالف دعم الشرعية في اليمن- أن التحقيقات جارية بشأن الهجوم الإرهابي على معملي شركة أرامكو لمعرفة الأطراف المتورطة في الهجوم الإرهابي.

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف - تحالف دعم الشرعية في اليمن- العقيد الركن تركي المالكي أنه وبالإشارة للبيان الصادر من المتحدث الأمني بوزارة الداخلية بشأن الهجوم الإرهابي، صباح اليوم السبت، على معملين تابعين لشركة أرامكو السعودية بمحافظة بقيق وهجرة خريص، وبناءً على التحقيقات الأولية المشتركة مع الجهات ذات العلاقة والمبنية على الدلائل والمؤشرات العملياتية والأدلة المادية بموقعي الهجوم الإرهابي فإن قيادة القوات المشتركة للتحالف تؤكد أن التحقيقات لا زالت جارية لمعرفة وتحديد الجهات المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ لهذه الأعمال الإرهابية.

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وأوضح استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف باتخاذ وتنفيذ الاجراءات اللازمة للتعامل مع هذه التهديدات الإرهابية للحفاظ على المقدرات الوطنية وكذلك أمن الطاقة العالمي وضمان استقرار الاقتصاد العالمي .