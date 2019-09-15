العراق يعقب على اتهامات ضلوعه في هجوم منشآت بقيق النفطية

أكد مكتب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي اليوم الأحد عدم صحة الأنباء المتداولة حول استخدام أراضٍ عراقية لاستهداف منشآت نفطية في السعودية أمس السبت.

وجاء في البيان:" ينفي العراق ما تداولته بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي عن استخدام أراضيه لمهاجمة منشآت نفطيّة سعوديّة بالطائرات المُسيّرة، ويؤكد التزامه الدستوري بمنع استخدام أراضيه للعدوان على جواره وأشقائه وأصدقائه وأن الحكومة العراقية ستتعامل بحزم ضد كل من يحاول انتهاك الدستور"، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجنة من الأطراف العراقية ذات العلاقة لمتابعة المعلومات والمستجدات.

كما أكدت الحكومة العراقية متابعتها باهتمام بالغ هذه التطوُّرات، وتتضامن مع أشقائها وتعرب عن قلقها من أن التصعيد والحلول العسكرية تعقد الأوضاع الإنسانيّة والسياسية، وتهدّد أمننا المشترك والأمن الإقليميّ والدولي.

وكانت طائرة مسيرة تتبع لجماعة أنصار الله الحوثية قد استهدفت معملا تكرير نفط يتبعان لشركة أرامكو السعودية في محافظة بقيق فيما أفادت السلطات السعودية سيطرتها على الحريق.

واتهم وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إيران بالوقوف وراء الاعتداء، مستبعداً انطلاق الهجمات من اليمن، فيما أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن أن التحقيقات في الهجوم مستمرة، وأنه يواصل اتخاذ وتنفيذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع التهديدات، بحسب "الشرق الأوسط".