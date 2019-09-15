شركة المياه الوطنية تعلن عن وظائف شاغرة لحديثي التخرّج

أعلنت شركة المياه الوطنية السعودية، اليوم الأحد، عن توافر 24 وظيفة شاغرة للرجال والنساء حديثي التخرُّج في المملكة.

ووفقاً لموقع "عاجل"، تشمل مسميات الوظائف المتاحة، "مهندس مدني، مهندس ميكانيكي، أخصائي توظيف، محاسب، مترجم، مسؤول نظم، ومدقق داخلي".

والشروط الواجب توفرها في المتقدمين للوظائف حسب برنامج التدريب على رأس العمل "تمهير"، وفقاً لمسمى كل منها.

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وتتطلب وظيفة (مهندس مدني، ومهندس ميكانيكي) أن يكون المتقدمين لها من الرجال وحاصلين على درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية أو الميكانيكية، بينما يشترط لوظيفة (أخصائي توظيف) أن يكون من الرجال و النساء وحاصل على بكالوريوس في الموارد البشرية, أما وظيفة (محاسب) فهي متاحة للنساء ويحب أن تكون حاصلة على درجة البكالوريوس في المحاسبة.

ويُشترط لوظيفة (مترجم) وهي متاحة للنساء، الحصول على بكالوريوس في اللغة الإنجليزية، فيما تتطلب وظيفة (مسؤول نظم) أن يكون من الرجال، والحصول على بكالوريوس في نظم المعلومات، بينما يُشترط لوظيفة (مدقق داخلي) أن يكون من الرجال والنساء، وحاصل على بكالوريوس في نظم المعلومات الإدارية.

وتشمل الشروط العامة لجميع الوظائف، أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وألا يكون على رأس العمل، سواءً في القطاعين العام أو الخاص، مع ثبوت عدم تسجيله في أي وظيفة خلال الستة أشهر السابقة، على موعد التقديم، وفق سجلات التأمينات الاجتماعية والخدمة المدنية، ويكون التقديم للوظائف عبر الضغط هنا