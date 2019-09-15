أب يعاقب ابنه بطريقة مُهينة ومطالب بالقبض عليه

وثق مقطع فيديو متداول، قيام أب بمعاقبة ابنه الصغير، من خلال ربط يديه بشدة، لشل حركته.

وأظهر المقطع، والذي على ما يبدو أنه تم توثيقه من قبل أحد أفراد الأسرة، الطفل وهو يصرخ ومنهمرًا في بكاءه، بينما الأب مستمر في ربطه وتوبيخه.

وأثار المقطع غضب متداوليه، مطالبين بضرورة القبض عليه ومحاسبته على هذا الفعل اللا إنساني.

من جانبه أكد مركز بلاغات العنف الأسري التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الأحد، أنه تم التفاعل مع مقطع الفيديو المتداول.

وقال الحساب الرسمي لمركز بلاغات العنف الأسري، إنه تم إتخاذ كافة الإجراءات مسبقاً.