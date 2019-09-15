شكرا لقرائتكم خبر عن قناة العربية السعودية تبث قبل قليل ’’أول فيديو’’ يكشف المتورطين في قصف أرامكو ..وهذا هو الدور الإماراتي بكل صراحة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - بثت قناة العربية السعودية هذه الليلة تقريرا ناريا عن عملية الهجوم التي تعرضت لها معامل النفط في بقيق وخريص التابعة لشركة أرامكو السعودية صباح اليوم السبت.
وفي تقريرها ، قالت العربية إن دولة الإمارات المتحدة استنكرت الهجوم ووصفته بالإرهابي، كأولى الدول المسارعة لاستنكار العملية.
اقراء ايضاً
تفاصيل جديدة عن البطل اليمني الذي اغتال شقيق ‘‘عبدالملك الحوثي’’ هذا هو الخطأ الذي فعله في مارب ومكّن الحوثيين من قتله
انكشف المستور هذا ما حدث قبل قليل في مطار الريان بالمكلا .. وانفجار عنيف يكشف الفضيحة المدوية (أسماء والتفاصيل)
كما ذكرت استنكار السفارة الأمريكية في الرياض، واتهمت قناة العربية الحوثيين بالوقوف خلف العملية، لخدمة أجندات إيرانية في المنطقة.
فيما ذكر المحلل السياسي، الشهري، في مداخلة مع القناة، إيران بالووقوف خلف العملية.
وكان الحوثيون اعلنوا مسؤوليتهم، عن العملية، فيما قال التحالف إن التحقيقات جارية للكشف عن تفاصيل العملية.
المزيد.. شاهدوا الفيديو أدناه:
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل اليمن : قناة العربية السعودية تبث قبل قليل ’’أول فيديو’’ يكشف المتورطين في قصف أرامكو ..وهذا هو الدور الإماراتي بكل صراحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.