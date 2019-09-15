عاجل اليمن : قناة العربية السعودية تبث قبل قليل ’’أول فيديو’’ يكشف المتورطين في قصف أرامكو ..وهذا هو الدور الإماراتي بكل صراحة

شكرا لقرائتكم خبر عن قناة العربية السعودية تبث قبل قليل ’’أول فيديو’’ يكشف المتورطين في قصف أرامكو ..وهذا هو الدور الإماراتي بكل صراحة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بثت قناة العربية السعودية هذه الليلة تقريرا ناريا عن عملية الهجوم التي تعرضت لها معامل النفط في بقيق وخريص التابعة لشركة أرامكو السعودية صباح اليوم السبت.

وفي تقريرها ، قالت العربية إن دولة الإمارات المتحدة استنكرت الهجوم ووصفته بالإرهابي، كأولى الدول المسارعة لاستنكار العملية.

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كما ذكرت استنكار السفارة الأمريكية في الرياض، واتهمت قناة العربية الحوثيين بالوقوف خلف العملية، لخدمة أجندات إيرانية في المنطقة.

فيما ذكر المحلل السياسي، الشهري، في مداخلة مع القناة، إيران بالووقوف خلف العملية.

وكان الحوثيون اعلنوا مسؤوليتهم، عن العملية، فيما قال التحالف إن التحقيقات جارية للكشف عن تفاصيل العملية.

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