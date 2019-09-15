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. كشف الناطق باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل؛ لـ “سبق”، أن وحدة الحماية الاجتماعية وبالتنسيق مع الجهات الأخرى المختصة باشرت حالة تعنيف لطفل من قِبل شخص آخر.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت مقطعاً لرجل وهو يقوم بربط طفل وتعنيفه ويرجّح أن يكون والده، ولاقى المقطع صدى واسعاً ومطالبة باتخاذ الإجراءات النظامية إزاء هذا التعنيف.





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كانت هذه تفاصيل خبر صدى واسع لفيديو #معنف_ابن_طليقته .. وأبا الخيل باشرنا الحالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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