العساف يطالب المجتمع الدولي برفض الاعتراف بأي وضع خارج حدود 67

أدان وزير الخارجية السعودي إبراهيم العساف «التصعيد الخطير» من جانب حكومة الاحتلال الإسرائيلية، مؤكدًا أنَّ القضية الفلسطينية ستبقى القضية المركزية للعرب رغم التحديات الراهنة. وطالب وزير الخارجية السعودي، خلال أعمال الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة، الشعوب الإسلامية باتخاذ الإجراءات كافة للتصدي للتصعيد الإسرائيلي، كما طالب المجتمع الدولي برفض الاعتراف بأي وضع خارج حدود 67. وأكَّد أنَّ الإجراءات الإسرائيلية باطلة وكل ما ينتج عنها باطل ومرفوض، مشيرًا إلى أنَّ أي جهود لا تضمن تمتع الشعب الفلسطيني بحقوقه، ناقصة ولن تؤدي إلى السلام.

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