نقل وترميم الضفيرة العصبية لطفل بعد ولادته مباشرة بمستشفى أبها

نجح فريق طبي متخصص بمستشفى أبها للولادة والأطفال، في إجراء أول عملية من نوعها على مستوى مستشفيات المنطقة، حيث تمكن من نقل أعصاب وترميم الضفيرة العصبية العضدية لطفل عقب ولادته مباشرة.

وقاد الفريق الطبي في هذه العملية، استشاري جراحة عظام الأطفال والأطراف العلوية للأطفال بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض الدكتور نزار حمدي.

وأوضحت «صحة عسير» أن هذه العملية النوعية تأتي نتاجاً لجهود فريق عمل متكامل، حيث تم التعاقد مع الطبيب عبر برنامج الأطباء الزائرين بالتنسيق والمتابعة مع إدارة المراكز المتخصصة، وقام بالعديد من العمليات والعيادات التي ساهمت في تقليص قوائم الانتظار في المستشفى، وكان من أبرزها هذه العملية الجراحية، مشيرة إلى أن هذه العملية تضاف إلى سلسلة العمليات الجراحية النوعية التي يشهدها مستشفى أبها للولادة والأطفال وغيره من مستشفيات منطقة عسير.

بدوره قدَم مدير مستشفى أبها للولادة والأطفال، الدكتور وليد السنافي، الشكر والتقدير لمدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عائض عسيري على توجيهاته بتوفير التجهيزات والإمكانات اللازمة، ودعمه اللامحدود للمستشفى، بما يحقق خدمة المستفيدين بالشكل الأمثل، ويلبي احتياجاتهم ويسهم بشكل ملحوظ في تقليص قوائم الانتظار ورفع جودة الخدمة المقدمة.

وقدَم السنافي، الشكر أيضًا للمساعد العلاجي بصحة عسير الدكتور عبدالله قداح على متابعته لإنجاح مثل هذه العمليات النوعية عبر فريق عمل متناسق يسعى لخدمة المستفيدين وتطوير الخدمات الطبية المقدمة لهم