«شرطة الرياض» تطيح بأحد المطلوبين في قضايا جنائية

أعلنت شرطة منطقة الرياض، اليوم الأحد، الإطاحة بأحد المطلوبين لتنفيذ أحكام قضائية بحقه.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض إن المتابعة الأمنية للمطلوبين في القضايا الجنائية أسفرت عن القبض على أحد المطلوبين والمتهم بترويج المخدرات وارتكاب ثماني جرائم اعتداء وسلب باستخدام الآلات الحادة وإشهار الأسلحة النارية، بعد رصد وجوده في أحد الأحياء السكنية ومداهمته والقبض عليه.

وأكد متحدث شرطة الرياض، ضبط بحوزة المتهم «سلاح رشاش ومسدسين (غير مرخصة)، و17 طلقة نارية، و3 أسلحة بيضاء، وكمية من مخدر «الشبو»، وأقنعة للوجه، وقيود بلاستيكية، و11 هاتفًا نقالًا، و5 أجهزة حواسيب»، مشيرًا إلى أنه جرى إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

من جانبها، أكدت شرطة منطقة الرياض، حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، مشيرة إلى أن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.