الزعاق: 25 يومًا تفصلنا عن الموسم الأجمل والألطف في السنة

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق: إنَّ موسم الوسم يبقى على دخوله 25 يومًا.

وأضاف الزعاق، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنَّ 25 يومًا تفصلنا عن موسم «الوسم»، الذي يعدّ الموسم الأجمل والألطف في السنة على الإطلاق على المملكة ومنطقة الخليج.

كان الباحث في الأرصاد تركي الجمعان، أوضح أنَّ التدفئة العالية على المحيطين (الهادي والهندي) سيترتب عليها: بداية مبكرة لـ«الوسم» وتعمّق مبكر للمنخفضات الجوية، ودخول موجات البرد بشكل متأخر واستمرار الدفء، وموجات رطوبة خلال سبتمبر وأكتوبر.

يشار إلى أنَّ الوسم يأتي بعد سهيل، ويجيء بعد الوسم المربعانية، وسمي الوسم؛ لأنه يسم الأرض ويحييها، وهو نجم العواء الذي يتكون من ثلاثة منازل قمرية هي نجم السماك والغفر والزبانا.

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كانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، نبَّهت من تعرُّض 3 مناطق بالمملكة لهطول أمطار رعدية، ورياح نشطة.

وتوقَّعت هيئة الأرصاد، أن تشهد (أضم، الطائف، العرضيات، وميسان) بمكة المكرمة، و(المخواة، المندق، بلجريشي، فرعة غامد، الزناد، وقلوة) بمنطقة الباحة، و(أبها، المجاردة، النماص، بارق، تنمة، رجال ألمع، ظهران الجنوب، ومحايل) بمنطقة عسير، أمطارًا رعدية ورياحًا سطحية مثيرة للأتربة، في الفترة بين الثانية عشرة ظهرًا، وحتى الثامنة مساء.

كما تتعرَّض المدينة المنورة (بدر، وادي الفرع، وينبع)، وتبوك (تبوك، وتيماء)، والجوف (دومة الجندل، سكاكا، وطبرجل)، والحدود الشمالية (العويقلية، رفحاء، طريف، وعرعر) لرياح نشطة تصحبها تدنٍ في الرؤية الأفقية؛ بدءًا من التاسعة صباحًا، وحتى السابعة مساء.