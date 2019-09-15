القيادة تهنّئ رئيس المكسيك بذكرى استقلال بلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة لرئيس الولايات المكسيكية المتحدة أندريس مانويل لوبيز أوبرادور؛ بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب خادم الحرمين باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الولايات المكسيكية المتحدة الصديق اطراد التقدم والازدهار.

من جانبه، بعث سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة للرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور رئيس الولايات المكسيكية المتحدة؛ بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبَّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجيًا لحكومة وشعب الولايات المكسيكية المتحدة الصديق المزيد من التقدم والازدهار.