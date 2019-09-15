«حقوق الإنسان» تطالب بإبلاغ الجهات المختصة فورًا عن أي حالة إيذاء أو إهمال

طالبت «هيئة حقوق الإنسان، اليوم الأحد، المواطنين، بإبلاغ الجهات المختصة فورًا؛ حال الاطلاع على حالات إيذاء أو إهمال، خاصة تلك المتعلقة بالأطفال.

وعبر صفحتها الرسمية، قالت: على كل من يطَّلع على حالة إيذاء أو إهمال، تبليغ الجهات المختصة فورًا.. وعلى الجهات المختصة أن تسهّل إجراءات التبليغ عن حالات الإيذاء والإهمال، خاصة التبليغ الوارد بخصوص الأطفال.

وعبر «إنفوجراف»، قالت هيئة حقوق الإنسان: تُحيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وأقسام الشرطة، القضايا المتعلقة بإيذاء الطفل وإهماله والمخالفات الأخرى لأحكام نظام الطفل ولائحته التنفيذية، التي ترى أهمية التحقيق فيها، إلى النيابة العامة.

وأضافت: تقوم النيابة العامة بالتحقيق فيما يُحال إليها من قضايا تتعلق بالطفل، متهمًا كان أو ضحية، وتطلب تقريرًا من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية؛ بشأن حالته وما يجب اتخاذه بشأنه، ويُحال هذا التقرير مع الدعوى إلى المحكمة المختصة؛ إذا لم ترَ جهة التحقيق حفظ القضية، حسب النظام.

وتابعت «هيئة حقوق الإنسان»، قائلة: تراعي المحكمة المختصة بالنظر في مخالفات أحكام نظام العمل ولائحته التنفيذية، ما ورد في نظام الحماية من الإيذاء ولائحته التنفيذية عند تقريرها العقوبة المناسبة في حق المخالف.