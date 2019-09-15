جريمة بشعة تهز محافظة ضمد بجازان.. مواطن ينهي حياة شقيقته بطعنات نافذة

هزت جريمة قتل بشعة، فجر اليوم الأحد، محافظة ضمد بمنطقة جازان، بعد أن أنهى شاب سعودي ثلاثيني حياة شقيقته، موجهًا لها عدة طعنات بآلة حادة كانت بحوزته.

وقالت مصادر لـ«عاجل»: إن القاتل ذهب إلى منزل شقيقته أثناء غياب زوجها، مشيرة إلى أنها رفضت دخوله، ما دفعه إلى كسر الباب وتسديد لها طعنتين بالصدر وأخرى باليد أردتها قتيلة على الفور .

وأوضحت المصادر، أن الضحية في العقد الثاني من عمرها، وأم لطفلين، مشيرة إلى أن شرطة محافظة ضمد تمكنت من القبض على القاتل في وقت وجيز .

ولم تكشف مصادر «عاجل» أسباب الخلاف الذي أدى إلى الحادث، فيما تحاول الصحيفة التواصل مع الزوج، لكشف ملابسات الواقعة.