اعتبارًا من اليوم.. انتهاء تطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الأحد، انتهاء قرار تطبيق حظر العمل تحت أشعة الشمس خلال الساعات من الـ 12 ظهرًا إلى الـ 3 مساءً.

وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بدأت في 12 شوال 1440هـ (الموافق 15 يونيو 2019م)، تطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس، على جميع منشآت القطاع الخاص من الساعة الـ 12 ظهرًا إلى الساعة الـ 3 مساءً.

وأكَّدت في بيان حينها، استمرار حظر العمل تحت أشعة الشمس، حتى الـ 15 من سبتمبر 2019م؛ في إطار حرص الوزارة على سلامة وصحة العاملين وتجنيبهم ما قد يُسببه العمل في هذا الفترة من التعرُّض لأشعة الشمس المباشرة، وما قد ينتج عنها من تأثيرات سلبية على الصحة مثل التعرُّض لضربة الشمس أو الإجهاد الحراري.