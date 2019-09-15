بالصور.. أمانة الرياض تضبط عددًا من مخالفي أنظمة الاستثمار التعديني

تمكَنت الأجهزة المعنية بأمانة منطقة الرياض، من ضبط عدد من المخالفين لقيامهم بإحداث دراكيل ونهل الرمل الأحمر شرق مدينة الرياض. وعبر صفحتها الرسمية على «تويتر»، قالت أمانة المنطقة: «ضبطت لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات في أمانة منطقة الرياض، وبدعم من قوة المهمات والواجبات بشرطة منطقة الرياض، عددًا من مخالفي أنظمة الاستثمار التعديني، وذلك لقيامهم بـ«إحداث (دراكيل) ونهل الرمل الأحمر شرق مدينة الرياض». وأكدت الأمانة أنه «تمّ اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين».

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