جامعة تبوك تعلن جدول تسليم بطاقات الصراف الآلي للطلاب المستجدين

أعلنت جامعة تبوك جدول مواعيد صرف بطاقات الصراف للمستجدين من الطلاب والطالبات.

ويبدأ اليوم الأحد، تسليم البطاقات التي تحمل أسماء طلاب كلية الإدارة والأعمال من «A- H»، بقاعة المعرفة بالكلية للطلاب، وفي مسرح الكلية للطالبات، بينما تسلم البطاقات للأسماء من «I- R» غدًا الاثنين، للطلاب والطالبات بذات الموقعين المشار إليهما.

كما حددت الكلية يوم الثلاثاء 17 سبتمبر لتسليم البطاقات بالأسماء، من «S-Z»، بذات الموقع، فيما تسلم البطاقات التي تبدأ أسماء أصحابها طلاب كلية التربية والآداب بأحرف «N-A-B-C-D-E-F-G-H-I-J- K- L- M»، في مسرح الكلية للطلاب والطالبات، يوم الأربعاء الموافق 18 سبتمبر الجاري.

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وفي 19 سبتمبر ستسلم البطاقات للأسماء طلاب كلية التربية والآداب من «O-Z» بنفس العنوان، بينما تسلم بطاقات الأسماء من «A-N» يوم 24 سبتمبر لطلاب كلية الشريعة والأنظمة بمسرح الكلية للطلاب والطالبات، فيما تسلم البطاقات من «O-Z»، يوم 25 سبتمبر بنفس الموقع لطلاب وطالبات، الكلية ذاتها بمسرح الكلية.

ويتسلم طلاب وطالبات كلية العلوم الطبية التطبيقية (الصيدلة، الطب) يوم 26 سبتمبر الجاري، جميع الأحرف، البطاقات بمسرح كلية العلوم الطبية التطبيقية، بينما يتسلم طلاب كلية الهندسة بطاقاتهم، جميع الأحرف، يوم 26 سبتمبر.

ونوّهت الكلية إلى ضرورة إحضار الطالب أصل بطاقة الأحوال لاستلام الرقم السري، علمًا بأنه سيستم توزيع المتبقي من الأرقام يوم 29 سبتمبر الجاري في مكتب بنك الرياض في جامعة المصيف.

