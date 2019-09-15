السعودية | وزير الخارجية : ندعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته أمام الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 3 دقائق - 1:20 مساءً, 15 سبتمبر 2019 م المناطق - الرياض دعا وزير الخارجية المهندس ابراهيم العساف، المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته أمام الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.

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