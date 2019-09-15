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2019-09-15 الكويت: رصد زلزال شمال كبد وجنوب الجهراء متابعات الخليج 365 - واس Advertisements أعلنت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل بمعهد الكويت للأبحاث العلمية أن الشبكة سجلت اليوم زلزالًا بقوة 3,1 درجات على مقياس ريختر شمال منطقة كبد وجنوب الجهراء. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن مدير برنامج دعم متخذي القرار والمشرف على الشبكة الدكتور عبدالله العنزي قوله إن الزلزال وقع على عمق ستة كيلومترات في باطن الأرض وشعر به بعض السكان بمنطقة الجهراء.







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