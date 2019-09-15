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الحريري: استهداف منشأتي النفط بالسعودية تصعيد خطير
أكد أن الهجوم حلقة من مسلسل يستهدف الخليج والأمن الإقليمي
متابعات الخليج 365 - الرياض
أدان رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري، اليوم الأحد، الاعتداء الذي استهدف منشأتي نفط لشركة أرامكو في المملكة العربية السعودية، ورأى فيه تصعيدًا خطيرًا ينذر بتوسيع رقعة الصراعات في المنطقة.
وقال في تصريح له اليوم: “إن هذا العدوان يرتب مسؤوليات كبيرة على المجتمع الدولي، لوضع حد لكل أدوات العدوان والإرهاب التي تجتاح البلدان العربية وتعرض الاستقرار الإقليمي لمزيد من التخبط في صراعات متنقلة”.
وأضاف: “إننا في لبنان نؤكد تضامننا مع المملكة العربية السعودية، ونعتبر العدوان عليها حلقة من مسلسل يستهدف الخليج العربي والأمن الإقليمي والدولي، ونهيب بكل الأشقاء العرب التضامن لدرء المخاطر التي تتهدد بلداننا وتنذر بعواقب وخيمة على أكثر من صعيد”.
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