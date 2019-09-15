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وفاة أرملة الرئيس التونسي الراحل قائد السبسي
بعد تعرضها لأزمة صحية
متابعات الخليج 365 - متابعة
أعلن حافظ قائد السبسي، وفاة والدته شادلية فرحات السبسي، وأرملة الرئيس التونسي الراحل الباجي قائد السبسي، بعد تعرضها لأزمة صحية.
وكتب حافظ قائد السبسي، اليوم الأحد، على صفحته على فيسبوك: “انتقلت إلى جوار ربها المغفور لها والدتي السيدة شادلية أرملة الرئيس الراحل قائد السبسي”.
وتزامنت وفاة أرملة السبسي، مع توجه أكثر من 7 ملايين ناخب في تونس، اليوم الأحد، إلى صناديق الاقتراع، لاختيار رئيس جديد للبلاد، من بين 24 مرشحاً.
يذكر أن الرئيس التونسي توفي في يوليو الماضي، وأعلنت رئاسة الجمهورية التونسية، في 25 يوليو وفاة الباجي قايد السبسي في المستشفى العسكري بالعاصمة “تونس”، بعد تعرضه لوعكة صحية.
والسبسي (93 عاماً) شخصية بارزة في تونس منذ الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي عام 2011، كما يعد ثاني أكبر رئيس دولة سنا في العالم بعد ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية.
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