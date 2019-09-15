الان تتابع شاب يقتل شقيقته في جازان والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل جازان- الخليج 365- اسماعيل الحكمي:
استيقظ اهالي محافظة ضمد بمنطقة جازان صباح اليوم الأحد على جريمة قتل بشعة هزت المحافظة ، بعد أن أنهى شاب سعودي بالعقد الثالث من عمره حياة شقيقته بالعقد الثاني من عمرها ، موجهًا لها عدة طعنات بآلة حادة كانت بحوزته بعد اقتحامه لمنزلها.
وقام القاتل بإقتحام منزل شقيقته أثناء غياب زوجها، وحاولت مقاومته ورفضت دخوله ، ولكنه قام بكسر الباب وعلى الفور سدد لها طعنتين بالصدر وأخرى باليد أردتها قتيلة .
وباشرت الجهات الأمنية موقع الحادثة ، وأكدت المصادر أن شرطة محافظة ضمد تمكنت من القبض على القاتل في وقت قياسي ، ويجري خلال هذه الساعات استكمال الاجراءات النظامية والتحقيق في أسباب الخلاف والحادثة .
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