الهلال الأحمر يحتفي باليوم العالمي للإسعافات الأولية

جدة - عمرو شويل جدة- الخليج 365- هاني الثبيتي:

‎أكد رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبدالله القاسم أن الهيئة تحتفل سنويا باليوم العالمي للإسعافات الأولية إيماناً منها بأهمية هذه المناسبة ولكونها عضواً في الحركة الدولية للهلال الأحمر والصليب الأحمر.

‎ وأشار معاليه إلى أن الهيئات والجمعيات التي تعمل تحت مظلة الإتحاد الدولي للهلال الأحمر والصليب الأحمر تعمل على الإحتفال بهذه المناسبة بشكل سنوي في الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر من خلال التعريف بأهمية تعلم الإسعافات الأولية وإبراز الجهود التي تقوم بها هذه المؤسسات في هذا الشأن.

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‎وقال معاليه إن الهيئة تحرص في هذه المناسبة على إقامة محاضرات عن أهمية تعلم الإسعافات الأولية في المجمعات التعليمية ذات الكثافة البشرية وتتعاون مع الجهات الحكومية لتنظيم محاضرات ودورات تدريبية طوال العام للتوعية بأهمية الإسعافات الأولية والتعريف بها وطريقة الالتحاق بالبرامج التدريبية التي تقدمها الهيئة.

وأوضح القاسم أن الهيئة قدمت أكثر من 3542 برنامجا تدريبيا خلال العام ٢٠١٩م، تنوعت مابين دورات للمتخصصين الصحيين ودورات ومحاضرات توعوية مخصصة لأفراد المجتمع بالإضافة الى برامج تثقيفية مجتمعية أستفاد منها (202928) شخصا .

وأكد الدكتور القاسم على حرص الهيئة على نشر ثقافة ومبادئ الإسعافات الأولية وتعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية والخاصة لتدريب منسوبي تلك الجهات على مبادئ الإسعافات الأولية، كما أن الهيئة لديها إصدارات علمية متخصصة في الإسعافات الأولية لتعزيز هذه الثقافة.

‎وأشار معاليه إلى أن الهيئة تعد مرجع رئيسي في مجال الإسعافات الأولية وهو ما يمنح الدورات التي تقدمها إعتماد رسمي في الجهات الصحية وقد حرصنا في الهلال الأحمر على فتح القبول والالتحاق بدورات الإسعافات الأولية من خلال التسجيل الإلكتروني (https://training.srca.org.sa/#!/home) ‪أو من خلال الإتصال على الرقم الموحد للخدمة المجتمعية بالهيئة ‪(920022776