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أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم، انتهاء تطبيق قرار حظر العمل تحت الشمس خلال الساعات من 12 ظهراً إلى 3 مساءً.
وكانت الوزارة قد بدأت تطبيق القرار يوم السبت 12 شوال 1440هـ (الموافق 15 يونيو 2019م) على جميع منشآت القطاع الخاص من الساعة الـ 12 ظهراً إلى الساعة الـ 3 مساءً، وذلك في إطار حرص الوزارة على سلامة وصحة العاملين وتجنيبهم ما قد يسبّبه العمل في هذا الفترة من التعرُّض لأشعة الشمس المباشرة، وما قد ينتج عنها من تأثيرات سلبية في الصحة، مثل التعرُّض لضربة الشمس أو الإجهاد الحراري.
ودعت الوزارة حينها أصحاب العمل عند تنظيم ساعات العمل، إلى مراعاة ما نص عليه هذا القرار للإسهام في حماية سلامة وصحة العاملين من المخاطر المصاحبة للتعرض لأشعة الشمس.
15 سبتمبر 2019 - 16 محرّم 1441 12:35 PM
كان قد بدأ تفعيله منذ منتصف يونيو الماضي
أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم، انتهاء تطبيق قرار حظر العمل تحت الشمس خلال الساعات من 12 ظهراً إلى 3 مساءً.
وكانت الوزارة قد بدأت تطبيق القرار يوم السبت 12 شوال 1440هـ (الموافق 15 يونيو 2019م) على جميع منشآت القطاع الخاص من الساعة الـ 12 ظهراً إلى الساعة الـ 3 مساءً، وذلك في إطار حرص الوزارة على سلامة وصحة العاملين وتجنيبهم ما قد يسبّبه العمل في هذا الفترة من التعرُّض لأشعة الشمس المباشرة، وما قد ينتج عنها من تأثيرات سلبية في الصحة، مثل التعرُّض لضربة الشمس أو الإجهاد الحراري.
ودعت الوزارة حينها أصحاب العمل عند تنظيم ساعات العمل، إلى مراعاة ما نص عليه هذا القرار للإسهام في حماية سلامة وصحة العاملين من المخاطر المصاحبة للتعرض لأشعة الشمس.
، انتهاء تطبيق قرار حظر العمل تحت الشمس ،
المصدر : الخليج 365
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