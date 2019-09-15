، إغلاق المستشفى ومنع أطباء من السفر .. عملية تكميم تنتهي بوفاة ثلاثينية بالطائف ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الصحة": مستشفيات المحافظة لا تملك تصريح هذا النوع من العمليات .. سنطبّق القانون

اعتمد مدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف صالح بن سعد المونس؛ إيقاف سفر مجموعة من طاقم طبي بأحد مستشفيات القطاع الخاص، في أعقاب شكوى تلقتها إدارة الالتزام في صحة الطائف حول وفاة سيدة ثلاثينية بعد إجراء عملية تكميم في أحد مستشفيات القطاع الخاص الكبرى.

وسارعت فرق الصحة لمباشرة الوضع داخل المستشفى فور تلقي البلاغ وأغلقت الملف الطبي للمريضة ضمن الإجراءات الفورية للتعامل مع البلاغات العاجلة، في الوقت الذي بدأت لجنة متخصصة التحقيق وتطبيق توجيه مدير صحة الطائف، بإغلاق الوحدة المعنية ومنع سفر كل مَن له علاقة بالحالة.

وأوضح المتحدث الرسمي لصحة الطائف عبدالهادي الربيعي؛ لـ "الخليج 365"، أن لجنة التحقيق بدأت أعمالها في مضمون البلاغ المشار إليه، كما تم اتخاذ الإجراء اللازم بإغلاق الوحدة المعنية ومنع سفر كل مَن له علاقة لحين استكمال التحقيقات اللازمة وإحالة القضية إلى الهيئة الشرعية للحكم فيها حال ثبوت الخطأ أو التقصير أو التهاون.

وأضاف "الربيعي"؛ أن تصريح عمليات التكميم لا يملكه أي من مرافق القطاع الخاص بأنواعها كافة في الطائف، ونتطلع لتعاون الجميع معنا في الإبلاغ الفوري من خلال رقم الوزارة الموحد 937 عن كل مَن يدّعي أو يعلن عن عمليات من هذا النوع، كما أن إدارة العلاقات والإعلام وبالتعاون مع إدارة الالتزام تعمل على رصد الإعلانات وما يروّج له إعلامياً عن مثل هذه العمليات وإيقاع العقوبة النظامية بحق المخالفين، ونتطلع لتعاون وسائل الإعلام لرفع المستوى التوعوي لدى أفراد المجتمع وسهولة الوصول إلى المعلومة الصحيحة، ولذلك كان الرقم 937 الذي يعمل على مدار الساعة لتقديم الدعم بجميع أنواعه لمستفيدي الخدمات الصحية.