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قالت مصادر في النيابة العامة، لـ "الخليج 365"، إن التهم التي ينتظرها "مُطلق النار بجوار الطفل الرضيع"، تهديد صحة الطفل وسلامته وتعريضه للخطر وإساءة المعاملة بحقه.
كما سيواجه المتهم في التحقيقات، تهمة إساءة استخدام الأسلحة النارية، وتصوير الحادثة عبر الأجهزة الذكية ونشرها من خلال شبكة الإنترنت.
وكان النائب العام قد أصدر، أمس، أمر قبض بحق شخص تمّ رصده من وحدة الرصد في النيابة العامة، ظهر في مقطع مصوّر وهو يحمل طفلاً حديث الولادة في إحدى يديه ويطلق أعيرة نارية من سلاح ناري في يده الأخرى.
وقالت مصادر، حينها، إنه تمّ على الفور مباشرة إجراءات التعرُّف على هوية مقترف هذا الجرم وتحليل المعرّفات الإلكترونية للمحتوى المعلوماتي للجريمة والأجهزة المستخدمة في ذلك، وتمّ الوصول إلى هويته وتحديد موقعه والقبض عليه من قِبل الجهة المختصة؛ حيث ستشرع النيابة العامة في إجراءات التحقيق معه فوراً وتطبيق الأنظمة بحقه بكل حزم.
15 سبتمبر 2019 - 16 محرّم 1441 12:07 PM
تم توقيفه بعد تحليل المعرّفات الإلكترونية لمحتوى الجريمة
قالت مصادر في النيابة العامة، لـ "الخليج 365"، إن التهم التي ينتظرها "مُطلق النار بجوار الطفل الرضيع"، تهديد صحة الطفل وسلامته وتعريضه للخطر وإساءة المعاملة بحقه.
كما سيواجه المتهم في التحقيقات، تهمة إساءة استخدام الأسلحة النارية، وتصوير الحادثة عبر الأجهزة الذكية ونشرها من خلال شبكة الإنترنت.
وكان النائب العام قد أصدر، أمس، أمر قبض بحق شخص تمّ رصده من وحدة الرصد في النيابة العامة، ظهر في مقطع مصوّر وهو يحمل طفلاً حديث الولادة في إحدى يديه ويطلق أعيرة نارية من سلاح ناري في يده الأخرى.
وقالت مصادر، حينها، إنه تمّ على الفور مباشرة إجراءات التعرُّف على هوية مقترف هذا الجرم وتحليل المعرّفات الإلكترونية للمحتوى المعلوماتي للجريمة والأجهزة المستخدمة في ذلك، وتمّ الوصول إلى هويته وتحديد موقعه والقبض عليه من قِبل الجهة المختصة؛ حيث ستشرع النيابة العامة في إجراءات التحقيق معه فوراً وتطبيق الأنظمة بحقه بكل حزم.
، تعرَّف على ٦ تهم تنتظر "مُطلق النار بجوار الرضيع" ،
المصدر : الخليج 365
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