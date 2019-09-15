السعودية اليوم / رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني يدعو الأمم المتحدة لتجديد ولاية الأونروا



بيروت 16 محرم 1441 هـ الموافق 15 سبتمبر 2019 م واس

دعا رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني ، الدكتور حسن منيمنة ، الأمم المتحدة إلى تجديد ولاية وكالة الأونروا لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا .

وأكّد منيمنة في تصريح صحفي ، دعم لبنان القوي لتجديد ولاية الأونروا وعدم المس بتفويضها، مبيّنًا أنّ لبنان لن يوفّر جهدًا في سبيل حماية حقّ اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى وطنهم.

وشدّد على ضرورة العمل على تطبيق الأعراف والقوانين الدولية بما يختصّ بأوضاع اللاجئين الفلسطينيين بشكل عام وبخاصّة في لبنان، ورأى أنّ التحديات والقيود الّتي يواجهها اللاجئون تدفعهم إلى الهجرة.

وأشار إلى مسؤوليّة الأونروا في إيجاد فرص عمل للاجئين الفلسطينيين في لبنان، تنفيذًا للمهمّة الموكولة إليها منذ إنشائها والمتمثّلة بإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.

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12:48ت م

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