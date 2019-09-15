السعودية اليوم / اجتياز 969 طالباً مقياس موهبة بتعليم عسير



أبهـا 16 محرم 1441 هـ الموافق 15 سبتمبر 2019 م واس

اجتاز 969 طالباً وطالبة من تعليم عسير، مقياس موهبة للقدرات العقلية المتعددة, بهدف الكشف عن القدرات والمهارات الأكاديمية الكامنة لدى الطلاب والطالبات في مجالات اللغة والرياضيات والعلوم وبعض جوانب الإبداع.

وأوضح مدير عام التعليم في المنطقة سعد الجوني، أنه عدد المجتازين من البنين بلغ 590 طالباً، بينهم 261 طالباً من مكتب التعليم بأبها، و284 طالباً من مكتب التعليم بخميس مشيط، و43 طالباً من مكتب التعليم بأحد رفيدة، وطالبان من مكتب التعليم بطريب، فيما بلغ عدد الطالبات المجتازات 379 طالبة، بينهن 148 طالبة من مكتب التعليم في أبها، و157 طالبة من مكتب التعليم بخميس مشيط، و48 طالبة من مكتب التعليم بأحد رفيدة، و11 طالبة من مكتب التعليم بالشعف، إلى جانب 8 طالبات من مكتب التعليم بوادي ابن هشبل، و 3 طالبات من مكتب التعليم بالعرين، وطالبتان من مكتب التعليم في بلّسمر، إضافة إلى طالبتين من مكتب التعليم في بلّحمر.

// انتهى //

11:36ت م

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