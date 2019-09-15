السعودية اليوم / بدء العمل في عيادة "التغذية العلاجية" بمستشفى عفيف



عفيف 16 محرم 1441 هـ الموافق 15 سبتمبر 2019 م واس

أعلنت "صحة الرياض" بدء العمل في عيادة "التغذية العلاجية" بمستشفى عفيف لتنضم إلى خدمات العيادات الخارجية، حيث ستكون متاحة لجميع المرضى، وتعمل عيادة التغذية العلاجية بمعدل خمسة أيام في الأسبوع.

يأتي ذلك في إطار حرص "صحة الرياض" على تلبية جميع احتياجات ومتطلبات جميع المستفيدين من خدماتها، وذلك من خلال العمل لتوفير جميع التخصصات الطبية المطلوبة.

وكانت "صحة الرياض" قد دعمت في وقت سابق ‏‎مستشفى عفيف العام باستشاريي أمراض نساء وولادة لطب الأطفال والطب النفسي، وذلك ضمن "برنامج الطبيب الزائر"، إضافة إلى ثلاثة أطباء أخصائيين بتخصصات "أمراض باطنية، وطب أطفال ، وأمراض نساء وولادة"، وشمل الدعم أيضاً خمسة أطباء مقيمين للتخصصات "أمراض الكلى ، والعناية المركزة ، والطوارئ".

يذكر أنه بلغ عدد المستفيدين من الخدمات الصحية بمحافظة عفيف خلال العام المنصرم 2018 م، 481002 مستفيداً، حيث قدم مستشفى عفيف العام خدماته لعدد 179643 مريضاً، فيما استفاد ما يقارب من 103289 مريض من خدمات الطوارئ والإسعاف، فيما قدمت العيادات الخارجية خدماتها لـ 55315 مراجعاً، كما أجرى المستشفى 159,206 فحوصات مخبرية، و 44608 فحوصات شعاعية.

وأشارت "صحة الرياض" إلى أن مستشفى عفيف العام أجرى 558 عملية جراحية كبرى لمختلف التخصصات الطبية، فيما بلغ إجمالي عمليات جراحة اليوم الواحد 293 عملية جراحية ليصل الإجمالي للعمليات الجراحية إلى 851 عملية جراحية، وذلك خلال المدة نفسها ، كما قدم قسم العلاج الطبي والتأهيلي خدماته لعدد 14038 مستفيداً، فيما بلغ إجمالي عدد المستفيدين من خدمات مراكز الرعاية الصحية الأولية - والبالغ عددها 34 مركزاً صحياً - 301359 مستفيداً.

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11:13ت م

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