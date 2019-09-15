السعودية اليوم / النائب العام يترأس وفد المملكة للمؤتمر (24) لرابطة المدعين العموم الدولية بجمهورية الأرجنتين



الرياض 16 محرم 1441 هـ الموافق 15 سبتمبر 2019 م واس

يترأس معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب وفد المملكة المشارك في المؤتمر السنوي (24) لرابطة المدعين العموم (lAP) الذي سيقام في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس خلال الفترة 15 - 19 سبتمبر الجاري, وذلك بصفتها عضوًا في الجمعية الدولية لأعضاء النيابة العامة .

وأكد معاليه أهمية مثل هذه اللقاءات في المحافل الدولية لإظهار خبرات المملكة وتجارِبِها الناجحة في مكافحة الجريمة على جميع الأصعدة، والتطور الكبير لسير إجراءات الدعوى الجنائية.

وسيجري خلال اجتماعات المؤتمر تناول الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وتعزيز التعاون الدولي النيابي.

وسيلقي وفد المملكة المشارك ورقة عمل تتضمن أوجه التعاون الدولي ما بين النيابات العامة وأهميته، والتحديات التي تواجهه، والتطور الذي حققته النيابة العامة في هذا الاتجاه من أجل تفعيل التعاون من خلال تطوير الأنظمة ذات العلاقة.

ويضم الوفد المرافق للنائب العام مسؤولين من النيابة العامة.

// انتهى //

11:09ت م

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