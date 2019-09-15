شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات السعودية تعلن القبض على واضع المسدس بفم الرضيع والان مع التفاصيل

قال المتحدث الاعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر التويجري الأحد القبض على الشخص الذي ظهر في فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي .

ويظهر في الفيديو، أحد الأشخاص يطلق النار من مسدس، وهو يحمل رضيعا، فقد أسفرت التحريات واجراءات البحث والاستدلال عن تحديد هوية مطلق النار.

وقال التويجري، "تبين أن مطلق النار هو شقيق الطفل الرضيع، وهو بالعقد الثاني من عمره، وقد تم القبض عليه وضبط السلاح المستخدم، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه" .

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كما أكد التويجري أن شرطة منطقة الرياض تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، مشدداً على أن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.

يذكر أن المقطع الذي انتشر على مواقع التواصل، لقي استنكاراً واسعاً في السعودية.

وكانت النيابة العامة تفاعلت مع الفيديو وأكدت أن هذه "السلوكيات تنطوي على أفعال مجرمة وانتهاك واضح لنظام حماية الطفل، ونظام الأسلحة والذخائر". كما وجه النائب العام باستكمال الإجراءات النظامية للواقعة في ضوء نظام الإجراءات الجزائية.