السعودية | سمو الأمير مشعل بن ماجد يفتتح ملتقى لقاءات جدة 2019 غداً

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:01 مساءً, 15 سبتمبر 2019 م
المناطق _ الرياض
برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، يفتتح صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة غداً، ملتقى لقاءات جدة 2019، بتنظيم صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، وبالشراكة مع أطراف العمل، وذلك بمركز جدة للمنتديات والفعاليات.
ويهدف الملتقى الذي يشارك فيه عـدد مـن المختصين والمهتمين في تنميـة المـوارد البشـرية والكـوادر الوطنيـة المؤهلة وممثلي القطـاع الخـاص، ومسؤولي الأجهزة الحكوميـة ذات العلاقة بسوق العمـل إلى التعريف بالخدمات والتسهيلات التي يقدمها ” هدف “.
ويستهدف اللقاء الذي يستمر ثلاثة أيام منشآت القطاع الخاص، والباحثيـن والباحثات عن عمل، وطـلاب المرحلـة الثانوية فما فوق، وموظفـي وموظفات القطاع الخاص ورواد ورائدات الأعمـال، حيث خُصصت مسارات محددة لكل شـريحة مـن الشرائح المستهدفة المستفيدة من الملتقى لتقديـم خدمـات مباشـرة وموجهة لكل فئة.
كما يصاحـب الملتقى معرض لتوظيـف الباحثين والباحثات عن العمل في المنشآت المشـاركة في الملتقى، وورش عمل توعوية للمشاركين، إضافةً إلى مجموعة من المحاضرات والندوات التخصصية المختلفة وإتاحة فرص تمكين وتأهيل وتدريب وتوظيف تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وبناء قاعدة بيانات بالمختصين وأصحاب العلاقة في سوق العمل، كما يتيح الملتقى عدداً من الخدمات والبرامج من أبرزها المواءمة وتوجيه طلاب العمل للفرص الوظيفية المناسبة لهم من خلال نظام إلكتروني.
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