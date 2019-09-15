شكرا لقرائتكم اليوم.. انتهاء تطبيق قرار حظر العمل تحت الشمس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-09-15 اليوم.. انتهاء تطبيق قرار حظر العمل تحت الشمس متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن اليوم الأحد، موعد انتهاء قرار حظر العمل تحت الشمس. وقالت الوزارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “ينتهي اليوم الأحد تطبيق قرار حظر العمل تحت الشمس خلال الساعات من 12 ظهراً إلى 3 مساءً”.







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