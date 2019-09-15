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شكرا لقرائتكم المستشار الرميح: المملكة تملك كل المقومات العسكرية والاستراتيجية للدفاع عن نفسها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
المستشار الرميح: المملكة تملك كل المقومات العسكرية والاستراتيجية للدفاع عن نفسها
بثقلها الإسلامي والعربي والدولي
متابعات الخليج 365 - محمد الغبيشي
واستطرد الرميح قائلاً: “لا شك بأن هذا الحادث مؤلم وجبان بالفعل لأنه ضرب مواقع مدنية واستراتيجية واقتصادية، وليس له علاقة بأي وجه من الوجوه بالمناطق العسكرية، ولكن هذا ديدن الخونة والجبناء يبحثون عن أماكن ليس لها علاقة بالقوة العسكرية”.
وتابع الرميح قائلاً: “إن المملكة العربية السعودية تثبت يومًا بعد يوم، قدرتها على صد الاعتداءات، وبلا شك فإن الغدر له أوجه كثيرة والخيانة كذلك ولكن بلادنا قادرة وبكل سهولة على صد هذا العدوان”.
وبيّن أن هذا الهجوم للأسف على مناطق آمنة مناطق مدنية، وهذا العدو الذي يختار مناطق مدنية هو عدو بلا نزعه إنسانية وبلا أخلاق، حتى أخلاق الحرب، ولكن هذا العدو الغادر يحتاج إلى قوة ضاربة لكفّ شره.
وقال الرميح: “أرى أن بلادي كما ذكر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد وزير الدفاع قادرة على صد هذا العدوان وغيره، لأنها تمتلك كل المعطيات، وكل القدرات، وكل الأسلحة، وكل الثوابت لحماية حدودها، ولحماية مواطنيها، وحماية مخزونها الاستراتيجي، وبكل سهولة والحمد لله، بغض النظر عما يحيكه الأعداء شمالاً وجنوبًا، فبلادنا لديها قوة جوية، وبحرية، وقوة أرضية يعرفها الصديق قبل العدو”.
وختم الرميح بقوله: “إن المحادثة التي تمت بين الأمير محمد بن سلمان ولي العهد وزير الدفاع والرئيس الأمريكي ترامب، إنما هي إحقاق للحق وأن بلادنا قادرة على صد أي عدوان بكل قوة نظراً لثقلها الإسلامي والعربي والدولي”.
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