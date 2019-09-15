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تنبيه من رياح مثيرة للأتربة والغبار على تبوك
تستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً
متابعات الخليج 365 - تبوك
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً عن نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية، على أجزاء من منطقة تبوك تشمل مدينة تبوك ومحافظة تيماء، مشيرةً إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً.
من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم ـ بمشيئة الله تعالى ـ أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق تبوك، حائل، الجوف، الحدود الشمالية وكذلك على السواحل الشمالية والغربية من البحر الأحمر.
في حين يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، كما يتوقع تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.
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