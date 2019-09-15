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2019-09-15 صورة تاريخية للملك عبدالله وجورج بوش الأب مرتدياً البشت والشماغ متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements نشرت دارة الملك عبدالعزيز التاريخية صورة تاريخية للملك عبدالله بن عبدالعزيز، برفقة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب، ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق جون ميجور في روضة خريم شمال الرياض. وظهر في الصورة التي يعود تاريخها للعام 1991 (1412 هـ)، الملك عبدالله الذي كان ولياً للعهد آنذاك جالساً وبجواره الرئيس الأمريكي مرتدياً البشت والشماغ، وعلى يساره يقف رئيس الوزراء البريطاني مرتدياً البشت ويحتسي كوباً من الشاي.







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