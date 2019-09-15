شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تُحذِّر: انعدام في مدى الرؤية على هذه المحافظات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (جدة) نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم (الأحد)، من نشاطٍ في الرياح السطحية مثيرة للأتربة يؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية، على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة. ويشمل التنبيه محافظة القنفذة، والليث، ورابغ، وخليص، وبحرة، وتستمر الحالة حتى الساعة السابعة من مساء اليوم.



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