شكرا لقرائتكم خبر عن مشعل بن ماجد يدشن «لقاءات جدة».. غداً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله غرمان (جدة)

برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، يفتتح الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة ملتقى لقاءات جدة غدا (الاثنين)، بمركز جدة للمنتديات والفعاليات بتنظيم صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، بالشراكة مع أطراف العمل، ويستمر لمدة 3 أيام بمشاركة عدد من المختصين والمهتمين في تنمية الموارد البشرية، والكوادر الوطنية المؤهلة وممثلي القطاع الخاص، ومسؤولي الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بسوق العمل، بهدف التعريف عن الخدمات والتسهيلات التي يقدمها هدف.

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ويستهدف اللقاء منشآت القطاع الخاص، والباحثين والباحثات عن عمل، وطلاب المرحلة الثانوية فما فوق، وموظفي وموظفات القطاع الخاص ورواد ورائدات الأعمال، حيث تم تخصيص مسارات محددة لكل شريحة من الشرائح المستهدفة المستفيدة من الملتقى لتقديم خدمات مباشرة وموجهة لكل فئة.

ويصاحب الملتقى معرض لتوظيف الباحثين والباحثات عن العمل في المنشآت المشاركة في الملتقى، وورش عمل توعوية للمشاركين، إضافة إلى مجموعة من المحاضرات والندوات التخصصية المختلفة، وإتاحة فرص تمكين وتأهيل وتدريب وتوظيف تساهم في دعم الاقتصاد الوطني، وبناء قاعدة بيانات بالمختصين وأصحاب العلاقة في سوق العمل.

كما يتيح ملتقى لقاءات جدة 2019 جملة من الخدمات والبرامج من أبرزها المواءمة، إلى جانب توجيه طلاب العمل للفرص الوظيفية المناسبة لهم من خلال نظام إلكتروني.