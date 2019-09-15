القيادة تهنئ رئيس المكسيك بذكرى استقلال بلاده

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية تهنئة للرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، رئيس الولايات المكسيكية المتحدة، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

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وأعرب الملك باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب الولايات المكسيكية المتحدة الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة للرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، رئيس الولايات المكسيكية المتحدة، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيا لحكومة وشعب الولايات المكسيكية المتحدة الصديق المزيد من التقدم والازدهار.