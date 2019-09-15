السعودية | الإمارات: ننتظر نتائج التحقيق في هجمات أرامكو

شكرا لقرائتكم الإمارات: ننتظر نتائج التحقيق في هجمات أرامكو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت مسؤولة في وزارة الخارجية الإماراتية، الأحد، أن بلادها تنتظر نتائج تحقيق السعودية في هجمات بطائرات مسيرة على منشأتين لشركة أرامكو في المملكة، السبت.

إلى ذلك، أضافت هند مانع العتيبة في تصريح لرويترز، أن الإمارات ستواصل دعم الجهود الدبلوماسية لمبعوث الأمم المتحدة الخاص في اليمن. وأكدت أن الإمارات ستقدم كل المساعدات التي تعهدت بها لليمن هذا العام.

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وكانت الإمارات أكدت في وقت سابق، أن مسار الإمارات والسعودية ومصيرهما واحد. وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، السبت، إن "الهجوم الإرهابي على معملي أرامكو يطالنا جميعا ويشير إلى التحدي الاستراتيجي الذي تواجهه المنطقة وضرورة تظافر الجهود تجاهه".

وأردف قرقاش في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن الإمارات أدركت طبيعة التحديات المحدقة والمشتركة مبكرا، واختارت بكل مسؤولية أن موقفها وموقعها مع الرياض. وتابع قائلا "نعم مسارنا ومصيرنا واحد".

يذكر أن الولايات المتحدة كانت وجهت أصابع الاتهام إلى إيران في الوقوف وراء الهجوم. وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، إن إيران تقف خلف نحو 100 هجوم على السعودية. وأضاف في تغريدة على حسابه، مساء السبت: على العالم أجمع إدانة هجوم إيران على إمدادات الطاقة العالمية، مشيرا إلى أن الرئيس الإيراني حسن روحاني، ووزير خارجيته جواد ظريف، يتظاهران باللجوء للدبلوماسية.