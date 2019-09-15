السعودية | بعد انتشار الفيديو.. القبض على واضع المسدس بفم الرضيع

شكرا لقرائتكم بعد انتشار الفيديو.. القبض على واضع المسدس بفم الرضيع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر التويجري، الأحد، القبض على مطلق النار إلى جانب رضيع، ظهر في فيديو انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل في السعودية، السبت.

وقال في بيان: بالإشارة لمقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي والذي ظهر فيه أحد الأشخاص يطلق النار من مسدس وهو يحمل رضيعا، فقد أسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال عن تحديد هوية مطلق النار.

وأضاف: "تبين أن مطلق النار هو شقيق الطفل الرضيع، وهو بالعقد الثاني من عمره، وقد تم القبض عليه وضبط السلاح المستخدم، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه" .

Advertisements

كما أكد التويجري أن شرطة منطقة الرياض تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، مشدداً على أن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.

يذكر أن المقطع الذي انتشر على مواقع التواصل، لقي استنكاراً واسعاً في السعودية.

وكانت النيابة العامة تفاعلت مع الفيديو وأكدت أن هذه "السلوكيات تنطوي على أفعال مجرمة وانتهاك واضح لنظام حماية الطفل، ونظام الأسلحة والذخائر". كما وجه النائب العام باستكمال الإجراءات النظامية للواقعة في ضوء نظام الإجراءات الجزائية.