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في بادرة جديدة بالتعاون مع فرع الهيئة العامة للرياضة بأبها، شارك المكتب التعاوني بأبها لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير، بوضع المصليات المتنقلة في ملعب المحالة بمدينة الأمير سلطان الرياضية بأبها خلال مباراة الاتحاد وضمك، التي أقيمت على ملعب المحالة وشهدت حضوراً جماهيرياً كبيراً.
وقال متحدث "الشؤون الإسلامية" بعسير، عبدالله الحكمي؛ إنه تم توزيع تلك المصليات حول الملعب لخدمة الجماهير الرياضية التي حضرت المباراة، مضيفاً أن تلك المبادرة غير المسبوقة التي شارك فيها فرع الوزارة بالمنطقة بالتعاون مع هيئة الرياضة، حظيت بدعم كبير من أمير المنطقة.
15 سبتمبر 2019 - 16 محرّم 1441 11:28 AM
بادرة لـ "الشؤون الإسلامية" بالتعاون مع هيئة الرياضةشاهد .. مصليات متنقلة في مباراة ضمك والاتحاد
في بادرة جديدة بالتعاون مع فرع الهيئة العامة للرياضة بأبها، شارك المكتب التعاوني بأبها لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير، بوضع المصليات المتنقلة في ملعب المحالة بمدينة الأمير سلطان الرياضية بأبها خلال مباراة الاتحاد وضمك، التي أقيمت على ملعب المحالة وشهدت حضوراً جماهيرياً كبيراً.
وقال متحدث "الشؤون الإسلامية" بعسير، عبدالله الحكمي؛ إنه تم توزيع تلك المصليات حول الملعب لخدمة الجماهير الرياضية التي حضرت المباراة، مضيفاً أن تلك المبادرة غير المسبوقة التي شارك فيها فرع الوزارة بالمنطقة بالتعاون مع هيئة الرياضة، حظيت بدعم كبير من أمير المنطقة.
، شاهد .. مصليات متنقلة في مباراة ضمك والاتحاد ،
المصدر : الخليج 365
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