، أرملة "السبسي" تلحق به في يوم الانتخابات الرئاسية بتونس ،

محمد بن مسعود - الدمام - نجلها أعلن وفاتها اليوم عقب أكثر من شهرين على رحيل زوجها

تزامناً مع انطلاق الانتخابات الرئاسية التونسية، أعلن حافظ قائد السبسي؛ نجل الرئيس التونسي الراحل الباجي قائد السبسي؛ وفاة والدته وأرملة الرئيس الراحل.

ونشر حافظ السبسي؛ عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، بيانا أعلن فيه وفاة شدلية؛ والدته، وأرملة الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي؛ وفق ما نقلته اليوم "سبوتنيك".

وكانت الرئاسة التونسية قد أعلنت يوم 5 يوليو وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي؛ عن عمر يناهز الـ 93 عاماً، داخل المستشفى العسكري في العاصمة تونس.

جديرٌ بالذكر أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أعلنت انتخابات رئاسية مبكّرة إثر وفاة رئيس الراحل الباجي قائد السبسي؛ التي انطلقت صباح اليوم الأحد.

ووفق الروزنامة الانتخابية سيتم الإعلان عن النتائج الأولية للدورة الأولى لهذه الانتخابات في أجل أقصاه يوم 17 سبتمبر 2019، على أن تتولى هيئة الانتخابات التصريح بالنتائج النهائية إثر انتهاء الطعون في أجل لا يتجاوز 21 أكتوبر2019، أي قبل ثلاثة أيام من انتهاء مدة الرئاسة المؤقتة.