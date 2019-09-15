وزير الداخلية يتكفل بسداد ديون "خويتم الحارثي" ورفع إيقاف الخدمات عنه

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة أكّد خويتم بن سعد الحارثي، والد الطالب المتوفى "معتز"، لـ"سبق"، أن وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف؛ تكفّل بسداد ديونه ورفع إيقاف الخدمات عنه. جاء ذلك بعد اتصال وزير الداخلية لتقديم واجب العزاء، وتوجيهه بزيارة مندوب للقاء "الحارثي" والبدء في إجراءات ديونه ورفع الإيقاف عنه. وعَبّر "الحارثي" عن شكره لوزير الداخلية، واصفًا إياها باللفتة الكريمة وغير المستغربة منه، داعيًا الله أن يُعظّم له الأجر والمثوبة، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته. شاهد أيضاً من أخبار24: كيف توزّع الأسرة السعودية إنفاقها الشهري؟ إعادة تشغيل الفيديو الإعدادات Advertisements إيقاف HD HQ SD LO

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